Incontro sulla sicurezza: consigli sulla prevenzione dei reati a danno degli anziani

Il Gruppo Sguardo di Vicinato del Quartiere Pratale Don Bosco ed il Comando dei Vigili Urbani di Pisa promuovono un incontro con i residenti dei quartieri di Pratale/Don Bosco - Cisanello - Pisanova- San Michele e San Biagio con lo scopo di fornire consigli utili alla prevenzione di scippi, rapine e furti, sia per strada che nelle abitazioni. Sono consigli utili per anziani e loro familiari sulla prevenzione e sicurezza.

Interverranno: dott. Michele Stefanelli, Comandante dei Vigili Urbani di Pisa; Maggiore dei Carabinieri Cristina Spina, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pisa. L'incontro non avrà carattere politico e si terrà presso le Officine Garibaldi, via Gioberti 39, Pisa, sabato 7 aprile dalle ore 10 alle 13 circa. Si fa presente che la Sala può ospitare fino a 99 persone, pertanto necessita la registrazione in loco almeno 15 minuti prima dell'incontro.