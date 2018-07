Incontro 'Srebrenica, 11 Luglio 1995. Per non dimenticare'

Mercoledì 11 Luglio, al Circolo ARCI Torre Giulia di San Romano sarà ricordata la strage di Srebrenica. La serata iniziarà con un apericena a partire dalle ore 20, a cui seguirà il racconto di Stefano Landucci e delle sue esperienze in Bosnia, intervallato da proiezioni e letture musicate di poesie. Il nome dell'evento è basato sul titolo di un reportage, edito da ArtEventBook, che Stefano Landucci scrisse assieme a Marco Bani nel 2010, raccogliendo testimonianze di sopravvissuti.

Il Consiglio del Circolo ARCI Torre Giulia di San Romano: "Ricordare Srebrenica dopo 23 anni è importante per trasmettere la memoria di quanto accaduto alle nuove generazioni: un massacro perpetrato in oltre dieci giorni di fucilazioni quasi ininterrotte dall'esercito della Repubblica Serba di Bosnia senza che la forza di interposizione Onu intervenisse, che causò la morte di oltre 8.000 musulmani bosgnacchi (stando solo alle cifre ufficiali). E oggi, in un momento in cui scelte politiche di molti governi mettono seriamente in pericolo non solo la vita di migliaia di persone ma gli stessi valori di accoglienza e solidarietà fra i popoli sui quali venne ricostruita l'Europa uscita dalle macerie, materiali e morali, del secondo conflitto mondiale, ricordare Srebrenica è forse ancora più importante".