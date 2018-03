Incontro 'La stella del Battistero-Geometrie della Piazza dei Miracoli orologi e calendario solare' al Cnr

Venerdì 23 marzo, alle 15 presso l’auditorium del Cnr di Pisa di via G.Moruzzi, 1, si terrà la conferenza aperta al pubblico, su 'La stella del Battistero-Geometrie della Piazza dei Miracoli orologi e calendario solare'. L’incontro è a cura dell’informatico-musicale Leonello Tarabella dell’Isti-Cnr e rientra nel calendario degli eventi di 'Area-aperta' del Cnr.



La Piazza dei Miracoli di Pisa è uno dei luoghi più famosi al mondo. Meno noto è che l’intera Piazza è stata concepita come un gigantesco orologio cosmico e calendario solare, come teorizzato da Mons. Silvano Burgalassi. Lo studio di Burgalassi dell’eco, o meglio del riverbero dell’interno del Battistero, ha svelato una suggestiva caratteristica della geometria costruttiva: la griglia di riferimento del progetto e della costruzione del Battistero è la stella pentagonale regolare che deriva dalla sezione aurea. In seguito, furono evidenziate interessanti caratteristiche dell’intera Piazza in relazione all’orientamento, alla disposizione, alle relazioni geometriche dei monumenti ed a collegamenti con altri monumenti pisani. Interessanti, infi­ne, le osservazioni di Burgalassi sul Capodanno Pisano e sul ben noto 'raggio di sole'.



Tarabella è un musicista informatico formatosi al Cnuce-Cnr di Pisa con il maestro Pietro Grossi, pioniere dell’Informatica Musicale, e successivamente al MIT-MediaLab di Boston ed al CCRMA di Stanford. Da ricercatore Cnr, è stato responsabile del 'ComputerArt lab' di Pisa. In decenni di attività didattica, è stato titolare del corso di Informatica Musicale dell’Università di Pisa, relatore di numerose tesi di laurea sull’argomento, e autore di due libri e di numerosi articoli.