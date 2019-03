Incontro sul Vernacolo Pisano in Sala Regia

Tutti gli amici del Vernacolo Pisano sono invitati a partecipare venerdì 15 marzo alle ore 17.00, ad un incontro / dibattito / spettacolo che si terrà presso la Sala Regia del Comune di Pisa. L'incontro, promosso dalla associazione "Amici di Pisa", ha come titolo "Vernacolo su Er Tramme: un patrimonio culturale da condividere" e ne saranno protagonisti Benozzo Gianetti (direttore de Er Tramme), Lorenzo Gremigni e Fabio Vasarelli. Presenta la serata il presidente degli Amici di Pisa Stefano Ghelardi.



L'appuntamento riveste un notevole interesse per tutti coloro a cui sta a cuore la cultura del linguaggio pisano. La rivista Er Tramme, infatti, ha compiuto da poco i suoi trentacinque anni di attività e il suo benemerito direttore Benozzo Gianetti si interroga, giustamente, sulle prospettive di un futuro "passaggio di consegne" in un contesto culturale, sociale ed editoriale profondamente mutato rispetto agli anni Ottanta e Novanta, nei quali il vernacolo pisano ha avuto, anche attraverso la carta stampata, dei momenti di autentico splendore. Il progressivo venir meno delle "colonne" storiche de Er Tramme (in primis Gianfranco Raspolli Galletti e Giancarlo Peluso), la diffusione di mezzi di comunicazione virtuali, la progressiva perdita del linguaggio popolare con la scomparsa dei "vecchi", il senso attuale dei concorsi e la "missione" degli autori e degli studiosi di vernacolo: questi i temi "sul piatto" che saranno oggetto di discussione e rispetto ai quali non mancherà il contributo di poeti e appassionati presenti in sala.



L'incontro organizzato dagli Amici di Pisa, quindi, si prospetta sia come un gradevole pomeriggio di vernacolo che come seria riflessione sul passato, il presente e il futuro de Er Tramme, una rivista necessaria per tenere viva la fiaccola del vernacolo pisano. La cittadinanza è invitata.