'Infusione molecolare' all'Ars Cafè & Bistrot

In occasione del secondo compleanno di Ars Cafè & Bistrot in programma un’anteprima della nuova drink list, creata in collaborazione con Lorenzo Corsi, bartender e mente creativa di Yed Your Emotional Drink.

La drink list è frutto di uno studio accurato delle proposte culinarie offerte da Ars in modo da creare un perfetto connubio tra food & drink.

Si tratta di una carta di cocktail originali nati attraverso tecniche di miscelazione avanzata, tecniche d’infusione, molecolare, velluti che rendono esclusivo ogni tipo di drink.

Non mancherà di certo anche in questo progetto una connotazione artistica, che ormai rappresenta il tratto distintivo del locale.