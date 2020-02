Ingresso gratis e visite speciali al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Il 15 febbraio 1564 nasceva a Pisa Galileo Galilei. Per celebrare l’anniversario della sua nascita sabato 15 il Museo delle Navi Antiche di Pisa organizza due iniziate speciali: l’ingresso al museo sarà gratuito per i residenti nel comune di Pisa e sarà possibile inoltre prendere parte a visite guidate all’esposizione dedicate in particolare agli strumenti di orientamento durante la navigazione.

La visita guidata 'Volgere lo sguardo al cielo per meraviglia e necessità: orientarsi guidati dalle stelle' è dedicata la grande scienziato pisano e si tratta di un percorso alla scoperta dell’intera esposizione, con un approfondimento tematico sugli strumenti utilizzati dagli antichi per orientarsi in mare aperto, quando la bussola non era ancora stata inventata (visite alle ore 11 e 16, 6 euro comprensivo di auricolari)

Per le visite guidate è prevista la prenotazione obbligatoria 050 8057880 e prenotazioni@navidipisa.it. Il biglietto d’ingresso deve essere acquistato a parte.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa, il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con i suoi 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata lo scorso 16 giugno dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di commerci e marinai, rotte e naufragi, navigazioni, vita di bordo e della storia della città di Pisa.