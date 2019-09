Museo delle Navi Antiche di Pisa: aperture serali a prezzo scontato

Due aperture serali straordinarie a prezzo scontato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019: sono gli eventi in programma per il weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre al Museo delle Navi Antiche di Pisa. I visitatori di esplorare l’esposizione agli Arsenali Medicei in orari straordinari. Per l’occasione, il prezzo di ingresso promozionale è di 5 euro.

Sabato 21 l’apertura è prevista fino alle 22 con visite guidate senza prenotazione al costo di 5 euro alle 15.00 e alle 17.00; e domenica 22, l’apertura fino alle 20.30, con visite guidate alle 11.00 e alle 15.00.

In programma visite guidate alla nuova e straordinaria esposizione delle Navi Antiche di Pisa, allestita presso gli Arsenali Medicei, dove grazie al lavoro degli archeologi di Cooperativa Archeologia, che hanno scavato per quasi vent’anni, si potranno ammirare imbarcazioni di epoca romana ritrovate, con ancora il loro carico a bordo e ottimamente conservate. Una finestra sulla vita di mare attraverso i secoli, fatta di commerci, naufragi, uomini e viaggi in cui la visita guidata sarà un’occasione per conoscere questo museo unico al mondo, concepito come un luogo di narrazione, dove il visitatore potrà ascoltare, partecipare e vivere le storie che gli oggetti sono in grado di raccontare.

Il Museo delle Navi Antiche di Pisa, il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con i suoi 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre.