Iniziative culturale al liceo Dini di Pisa

Mercoledì 16 maggio alle ore 16, nel quadro del ciclo di presentazioni librarie LibriAlDini, viene presentato '1657. L’anno della peste', romanzo storico di Roberto Palumbo pubblicato recentemente dall’editore Arpeggio libero.

Genova, anno 1657. Il medico Piero Argentieri entra in città pochi giorni prima dello scoppio dell’epidemia di peste che avrebbe ucciso più della metà dei suoi abitanti. Non può scappare. Non può nascondersi. Non può far altro che subire passivamente gli stati d’animo derivanti da una situazione apocalittica. Ma,oltre a dolore, rabbia, sgomento e tradimenti, la peste gli indica anche la via dell’amore, della solidarietà e della speranza che non tutto finisca.

Roberto Palumbo, spezzino, ha pubblicato una serie di studi inerenti la storiae la viabilità della Liguria, tra cui La Grande Paura. La Spezia, Genova e il Levante ligure al tempo della peste (2014). Ha esordito nella narrativa con Fango. Cronache di un’alluvione (2014).

Venerdì 18 maggio ore 14,30 si terrà l'ultima lezione del breve corso di storia economica, tre conferenze. Spetta a Valdimiro Giacché, giornalista e saggista, pensatore lucido e fuori dagli schemi, concludere sul tema 'Capitalismo finanziario e la sua funzione nella nostra economia fortemente globalizzata'.

E' argomento importante perché indaga temi quali il rapporto tra economia reale e speculazione, la fragilità degli stati nazione nei confronti dei movimenti dei capitali, la sudditanza della politica verso il capitale finanziario, anche quello di dubbia origine.