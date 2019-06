Insieme con il teatro: anche quest’anno, il Teatro Verdi a porte aperte

Mercoledì, nel tardo pomeriggio, la Fondazione Teatro di Pisa illustrerà le nuove Stagioni nella consueta iniziativa rivolta a tutta la città.



La Fondazione Teatro di Pisa anche quest’anno rinnova quella che è diventata ormai una tradizione: una serata ‘a porte aperte’ per presentare alla città le prossime stagioni.

L’appuntamento è per mercoledì 26 giugno, alle ore 18, nel Foyer del Teatro Verdi.

Una serata di incontro, dal carattere volutamente non formale, per presentare in anteprima i cartelloni per il 2019/20.

All’iniziativa è stato invitato a partecipare anche il Sindaco di Pisa.

Ad introdurre sarà la presidente del Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni; interverrà poi Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner del Teatro di Pisa per la Stagione di Prosa e per la Stagione di Danza. Ad illustrare i prossimi cartelloni saranno quindi il direttore artistico della Stagione Lirica Stefano Vizioli, e il direttore artistico delle Stagioni di Prosa e di Danza Silvano Patacca. Infine, per accennare alle linee della 53^ Stagione dei Concerti della Scuola Normale interverrà il direttore artistico della Stagione dei Concerti Carlo Boccadoro.

Alla fine della serata, ci sarà un aperitivo offerto dalla Fondazione Teatro di Pisa.

Nei prossimi giorni, l’iniziativa sarà videotrasmessa in differita sui canali social del Teatro.



Per informazioni tel 050 941 111 e www.teatrodipisa.pi.it