'Instameet' a Chianni

IgersPisa e ProlocoChianni insieme per un'uscita fotografica all'insegna di storia, gastronomia e natura

E'il momento di ripartire! E lo facciamo con il primo Instameet della community pisana



Abbiamo scelto un luogo speciale per radunare i nostri appassionati di Instagram, territorio e nuove scoperte. Vi portiamo a Chianni, nelle Terre di Pisa, a contatto con un angolo incontaminato di grande ricchezza storica, naturale e paesaggistica.



Promosso da IgersPisa, in collaborazione con Proloco Chianni e Comune di Chianni, che ci hanno messo a disposizione tutta la loro disponibilità e accoglienza, ed in partnership con Terre di Pisa che sostiene la promozione turistica del territorio pisano, abbiamo realizzato una giornata di esplorazioni che vi porterà a conoscere ed amare un luogo sospeso nel tempo.



L'appuntamento è sabato 18 luglio alle ore 10.30 a Chianni. Abbiamo suddiviso la giornata in due momenti: la prima parte si svolgerà all'interno del paese, con una guida che ci porterà a scoprire tutti i segreti di questo borgo, inclusa una speciale visita al castello medievale, nel centro del paese. Poi ci sarà un picnic immersi nella natura, dove chi vorrà potrà degustare i prodotti locali. Dopo pranzo ci si potrà dedicare alle escursioni naturalistiche, con una sosta rigenerante alle cascate del Ghiaccione... uno dei luoghi più belli (e più invidiati) della Toscana.



Per partecipare cliccate segnatevi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/112590872330



L'evento è gratuito, mentre per chi vorrà usufruire del pranzo degustazione il prezzo è di 12 euro.

I posti disponibili sono limitati, per motivi di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale. Quindi affrettatevi!