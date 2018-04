Appuntamento con 'Intercultura' a Montopoli in Val d'arno

Domenica 8 aprile, ore 15, salone Mediceo del Convento di San Romano, in piazza Santa Chiara, incontro con studenti provenienti dai 4 angoli del mondo e degustazione di piatti tipici di diverse nazionalità.

La storia della famiglia Bachini è solo una delle tante testimonianze che si potranno ascoltare durante l’evento gratuiro organizzato dai volontari di Intercultura di Pisa, dedicata agli studenti provenienti da oltre 60 Paesi del mondo e alle famiglie del territorio che hanno deciso di aprire le proprie porte di casa al mondo.

Durante la serata, anche la famiglia Lotti di San Miniato, famiglia ospitante di Ahmed dall’Egitto, e la famiglia Ciulli di Montopoli, famiglia ospitante di Ekin dalla Turchia, racconteranno cosa vuole dire partecipare ai programmi di ospitalità di 'Intercultura'.

L’evento, dal titolo 'Portaparty Interculturale', sarà così l’occasione per conoscere culture diverse, attraverso non solo i racconti dei protagonisti ma anche attraverso degustazioni di piatti tipici di varie nazionalità.

Altri protagonisti della serata saranno 10 studenti pisani in partenza per un programma scolastico o un programma estivo all’estero, vincitori del concorso Intercultura.

Si tratta di Vittoria, in partenza per un anno in Cina; Rebecca in volo per un’estate in Canada; Matilde, in partenza per trascorrere un anno in Costa Rica; Caterina, in partenza alla volta di 4 settimane in Argentina; Greta andrà per un bimestre in Australia; Viola partirà alla volta del Canada per un programma scolastico annuale; Valentina per un programma annuale in Repubblica Dominicana; Matilde per un bimestre in Sud Africa; Federico per un’estate in Danimarca e Lorenzo, partirà alla volta di un semestre in Brasile.