Da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Cascina, in Corso Matteotti prende il via la seconda tappa nazionale dell'International Pizza Festival il più importante circuito nazionale all'aperto dove protagonista assoluta sarà la pizza. Una manifestazione che vedrà, nelle maggiori piazze d'Italia, una vera e propria festa della pizza napoletana in tutte le sue versioni e gusti.

Nei locali del centro di Cascina 30 pizzaioli impasteranno, inforneranno e serviranno pizze negli stand predisposti, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione. Ci saranno eccellenze anche tra i Pizzaiuoli presenti, come il campione nazionale di Pizza Doc 2014 - 2016 e i maestri pizzaiuoli dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Un forno cuocerà solo pizze preparate con ingredienti per celiaci, così da permettere a tutti di gustare la bontà della pizza napoletana. Ci saranno quindi particolarità regionali e sperimentazioni su impasti e condimenti. Per accontentare tutti saranno presenti anche 10 food truck, con altre apprezzate specialità italiane.

Le giornate dell’International Pizza Festival saranno animate da musica e intrattenimento, ci sarà la possibilità di assaggiare una pizza per i bambini e ogni stand preparerà due pizze speciali diverse dagli altri. Nell'ambito della manifestazione ci saranno anche degli stand con birrifici artigianali, nazionali ed internazionali.