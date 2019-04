'International Pizza Festival': 30 pizzaioli napoletani invadono Cascina

Valorizzare il made in Italy, offrendo al pubblico prodotti di qualità a prezzi ridotti. E' la filosofia dello 'street food d'autore' che anima l'International Pizza Festival, che si terrà a Cascina, in Corso Matteotti e aree limitrofe, dal 12 al 14 aprile. E' il più importante circuito nazionale all'aperto dedicato alla bandiera gastronomica italiana nel mondo, nella sua declinazione di Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco: la pizza napoletana.

"L'evento - spiega l'organizzatore Alfredo Orofino - è realizzato in collaborazione con il Gruppo la Piccola Napoli e l'Accademia Pizza doc. Circa 30 pizzaioli saranno 'prestati' ai locali per offrire le loro specialità. Ci saranno poi altri prodotti, sempre italiani, per accontentare tutti i gusti, dagli hamburger al pesce fritto. Non mancheranno le birre artigianali". I food truck dedicati, oltre ai locali, saranno dieci. La manifestazione sta facendo il giro dello Stivale, parallelamente all'International Street Food Festival, evento dalla grande portata se si pensa che nel 2018 ha totalizzato oltre 3 milioni e mezzo di visitatori.

"Saremo a Pisa con lo street food nelle prossime settimane" ha aggiunto Orofino. L'organizzatore di eventi infatti, nel settembre scorso, denunciò il caso dell'annullamento dell'European Beer Market per problemi di degrado: "Il rapporto è stato chiarito con il Comune, per cui non ci sono problemi a ritornare in città con nuove manifestazioni".