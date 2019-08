Intervista ai sindaci di Pisa, Livorno e Lucca a Eliopoli Summer

Giovedi 29 agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli Summer il giornalista Massimo Marini intervista i tre sindaci delle città principali dell’area vasta costiera della

Toscana. Prima di tutto Michele Conti (Lega) sindaco di Pisa, che torna quest’ anno sul palco di Eliopoli per la seconda volta; Luca Salvetti (Pd), neo sindaco di Livorno e Alessandro Tambellini (Pd) sindaco di Lucca. Sarà l’occasione per fare il punto sui tanti temi specifici della zona vasta costiera principale della

Toscana , cioè l’area compresa tra la piana di Lucca, Versilia, Pisa e hinterland e Livorno dove per numero di abitanti, destinazioni turistiche, servizi e attività produttive si contende all’area metropolitana fiorentina lo scettro del primato.

Problemi e potenzialità anche in vista delle nuove elezioni regionali del 2020. E, inevitabilmente, sarà anche una prima occasione nella quale si potrà commentare il nuovo governo nazionale o le eventuali elezioni se non dovesse nascere. Sul palco sarà presente il soprano Arianna Rondina di Livorno che canterà brani famosi come Summertime e Memory. Infine, dalle ore 17 in poi ci sarà anche la Fiera del riuso e del collezionismo e lo Sbaracco dei negozi di

Eliopoli.