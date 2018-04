'L'intima relazione fra cibo ed emozioni'

Da sempre cibo e emozioni sono strettamente interconnessi: per alcune persone la 'fame emotiva' può essere il motivo principale di ricerca di cibo.

Con questo laboratorio sarà possibile iniziare ad avvicinarsi alle emozioni che spingono a mangiare, coltivando la consapevolezza di tutto ciò che accade dentro ogni persona.

L’incontro prevede una prima parte di presentazione, esercizi pratici, esperienze guidate di consapevolezza del corpo e condivisione in gruppo.

A questo seguirà la cena, da consumare seguendo precise indicazioni che favoriscono l'introduzione di piccoli assaggi di consapevolezza nel semplice atto del mangiare, atto che in genere compiamo in maniera automatica, in mezzo alle molte altre attività quotidiane.

L’incontro è rivolto alle persone che vogliono avvicinarsi alla pratica del 'Mindful Eating', portare maggiore presenza ed equilibrio nel proprio rapporto col cibo e al tempo stesso godere appieno del piacere che il cibo dona, con apertura, consapevolezza e curiosità.

Il costo è di 23 euro. Per info e prenotazione: alessandra@percorsidimindfulness.it; associazionelalba@gmail.com; 3332963932; www.farepacecolcibo.it.

Menù veg della serata:

- Cous cous di cavolfiore

- Tagliatelle al pesto di agrumi

- Cacciucco di mare veg

- Budino al latte di nocciole con frutti di bosco