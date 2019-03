'Intrappolata' al teatro Sant'Andrea

In piena notte due sconosciuti aspettano l’ultimo autobus per il Canada, ma a poco a poco i convenevoli si trasformano in un micidiale gioco di gatto col topo. Entrambi cercano il vantaggio sull'altro, intrappolati in segreti e bugie, per essere l'ultimo ancora in piedi quando finalmente l'autobus arriverà. Mentre l'autobus corre veloce verso la stazione, Bailey e Rhonda, lacerati dalla passione e dall'avidità, devono confrontarsi l'un l'altra e con sé stessi, mentre il destino si avvicina.

"Intrappolata" (The Tangled Skirt) è una suggestiva pièce scritta da Steve Braunstein nel 2013. Un omaggio ai film noir americani degli anni ’40 e ’50. In Italia è una novità assoluta, la traduzione è stata curata dalla regista.

Steve Braunstein, drammaturgo americano particolarmente noto in patria e nei paesi anglosassoni, è del tutto inedito in Italia. "The Tangled Skirt" ha ricevuto una nomination come miglior opera teatrale al prestigioso Edgar Award. Braunstein è stato premiato con una PEN Writers Grant e due sue commedie, "The Incognita" e "Perched on a Gabardine Cloud", sono state incluse nella Theatre Collection della Lincoln Center Library.

Letture e workshop delle sue opere hanno visto protagonisti Al Pacino, Jeff Daniels, Christopher Walken, Morgan Freeman, Harvey Keitel, Alec Baldwin, Stanley Tucci, William Hurt e molti altri. Nel mondo del cinema, Braunstein è Script Doctor e Story Analyst per Universal Pictures, Miramax e Tribeca Productions.7

Domenica 10 Marzo ore 18:00 e ore 21:15. Biglietto intero: €10. Biglietto ridotto: €7 (minori di 18 anni, over 65, tesserati Fita). Info: 340.2660467 - 050.937173. Sito web: www.teatrantiqb.it