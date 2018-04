'Io, mai niente con nessuno avevo fatto': spettacolo teatrale

Andrà in scena sabato 28 aprile alle ore 21 lo spettacolo teatrale 'Io mai niente con nessuno avevo fatto'.

Ambientato in un paesino di Sicilia, fine anni ‘80, lo spettacolo è la storia di Giovanni, incarnazione dell’ingenuità e della passione allo stato puro, dell’innocenza che supera tutte le barriere della conoscenza e dell’ignoranza: un pezzo unico di anima che dice tutto quello che pensa, che crede a tutto quello che gli viene detto.

Giovanni è la forza e il coraggio di chi non riesce a vedere il mondo se non come uno spartito di note da danzare. L’istinto alla vita, alla sopravvivenza. Al di là della malattia. Al di là del male.

La compagnia teatrale indipendente di recente formazione (2013), opera tra la Sicilia e Roma. Il lavoro della compagnia si muove su una ricerca precisa di autorialità nel tentativo di creazione di un linguaggio che sia l’incontro tra una drammaturgia originale e una ricerca attoriale attiva. Al centro del lavoro della compagnia vi è l’attore, e le sue possibilità creative: la sua capacità di creare e dare vita dall’interno ai mondi che lo appartengono.

Biglietti

- Intero: 15 euro

- Soci di Bo': 10 euro

Per info e prenotazione (consigliata): 3711272850; info@teatrodibo.it.