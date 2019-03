'Io parto' al Teatro di via Verdi di Vicopisano

Continuano le iniziative della rassegna 'Rosso di donna marzo delle donne' a Vicopisano, organizzata dall'Assessora alle Pari opportunità Valentina Bertini e dal Consiglio per le Pari Opportunità. venerdì 22 marzo, alle 21.00, l'Associazione The Thing presenta, al Teatro di Via Verdi, lo spettacolo 'Io parto', scritto, diretto e interpretato da Elena Colombo.

Una donna, un baule, due storie da raccontare. Come un’eroina epica alla vigilia della battaglia, una donna racconta il suo viaggio nel mondo della gravidanza e del parto ripercorrendo quel tempo di attesa, fatto di desideri e paure. Una narrazione ironica ci conduce dentro la sua storia che è anche la storia di tante donne, ognuna alla ricerca della sua strada per diventare madre.

Lo spettacolo è frutto di un lungo lavoro di ricerca ed elaborazione di storie personali e racconti di altre donne, madri e ostetriche, portatrici di un’idea di nascita nuova e antica al tempo stesso. La regista e attrice lavora, tra l'altro, dal 2009 per la Fondazione Theodora Onlus come dottore clown nei reparti pediatrici di molti ospedali italiani.

Ingresso 8 euro, prenotazioni telefonando o scrivendo alla Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano: 050/796581,biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.