Io vado a Orciano per Agbalt onlus

Io Vado a Orciano Festival 13° Edizione

per Agbalt ONLUS



--------------INGRESSO GRATUITO---------------



Dal 19 al 21 luglio, come sempre 3 giorni di musica, buon cibo, divertimento e tanta beneficenza!



‼‼LINE UP‼‼



● VENERDI' 19 LUGLIO

- Greta Mirall Duo Area Aperitivo

- Mille Anni Ancora - Ricordando Fabrizio De Andrè (Alessandro Adami, Ellade Bandini, Mario Arcari, Diego Maggi, Max Gabbanizza, Giorgio Cordini) Main Stage - La musica di De Andrè con i SUOI musicisti, Questo tributo a Fabrizio De André è voluto ed interpretato da tre dei suoi musicisti storici: Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari.



a seguire Dj Set



● SABATO 20 LUGLIO

- Niki La Rosa Trio Acoustic Area Aperitivo

- Clorinda & The Tree-O Opening Act

- Emma Morton & the Graces Main Stage (From X FACTOR 8)



a seguire dj set



● DOMENICA 21 LUGLIO

- Hanguitar Project Area Aperitivo

- Luca Battistini Opening Act

- Antonio Sorgentone (Vincitore Italia's Got Talent 2019) Main Stage



Ore 18.30 Apertura Stand

Ore 19.30 Area Aperitivo

Ore 19.30 Apertura Ristorante

Ore 21.15 Inizio Opening Act

Ore 22.15 Inizio Main Stage



Contatti

3395248759

3479604652

3401537045







🚗 Ampia area di parcheggio adiacente al campo

Ristorante coperto e Panini

🍺🍹Stand Birra e cocktail





Gran parte del ricavato sarà destinato in beneficenza all'associazione Agbalt ONLUS, associazione che aiutiamo da 10 anni riuscendo a donare circa 34.000€. L'isola dei girasoli e il Villaggio del sorriso sono i due progetti che sosteniamo fortemente e che siamo fieri di poter aiutare, soprattutto grazie al vostro contributo!

Questo il loro sito internet http://www.agbaltonlus.it/

Vi aspettiamo!



DOVE ALLOGGIARE

PODERE QUERCIA FURIA

https://www.querciafuria.it/ (a 1 km dal festival)

LA GOZZETTA

https://lagozzetta.it/