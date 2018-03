All'I.T.C.G. 'E. Fermi' il quarto incontro del progetto Erasmus Plus

Si svolge a Pontedera dal 12 al 16 marzo 2018 il quarto incontro del progetto Erasmus Plus 'Foresee the Future', che coinvolge le classi quinte degli indirizzi Turismo e Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto Tecnico 'E. Fermi'.

Il progetto, al suo secondo ed ultimo anno, è un partenariato con cinque istituzioni scolastiche europee: il Lycee Professionnel 'Marechal Leclerc' di Alençon (Francia), il Liceul Teoretic 'Aurel Lazar' di Oradea (Romania), l’Agrupamento de Escolas di Gafanha da Nazaré (Portogallo), il Lykeio Apostolou Varnava di Nicosia (Cipro) e il Kucukyali Rezan Has Anadolu Lisesi di Istanbul (Turchia).

Il turismo come volano per l’economia sia nelle numerose attività sul territorio sia sul web è stato al centro del progetto, che ha visto gli studenti in qualità di professionisti del settore nell’organizzare visite guidate e giochi per scoprire le attrattive turistiche di Pontedera, Volterra, Lucca e Pisa, ma anche nel creare e gestire un sito web dedicato e nel promuovere l’uso della App Visit3V.

Nei tre incontri precedenti, svoltisi in Portogallo, Francia e a Cipro, gli studenti hanno avuto la possibilità non solo di conoscere una diversa cultura, ma anche di partecipare attivamente ad attività legate alla tematica del turismo sostenibile ed inclusivo migliorando la loro consapevolezza delle relative problematiche.

Prossima ed ultima tappa ad Oradea, in Romania, dove saranno presentati i risultati del progetto ed in particolare il sito web curato da un alunno dell’indirizzo informatico del Fermi.

