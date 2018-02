'Itinerari del benessere' a Pisa

Approfondire senza annoiare, imparare dal vivo gli effetti di cure, cibi, prodotti e trattamenti: questa è la filosofia di Itinerari del Benessere.

Un approccio nuovo verso gli obiettivi di Benessere e Bellezza che oggi sono concetti di interesse quotidiano, il 25 febbraio dalle 10 alle 19 presso la CCIAA di Pisa, per una domenica interamente dedicata alla cura di sè.

Molte sono le proposte di prodotti e programmi dedicati al benessere e bellezza, ma è difficile capire quali siano quelle qualitativamente valide e garantite da professionisti seri. Quali siano gli effetti e le conseguenze, quali alternative e come creare sinergie fra azioni diverse. 'Itinerari del Benessere' cerca di rispondere a questa esigenza con un vero e proprio percorso esperienziale fra cultura consigli, tecniche e prodotti alla scoperta di aziende e professionisti del territorio.

Si troveranno dunque aziende che producono cibi di grande qualità, professionisti esperti delle più innovative tecniche del settore, esperti di trattamenti e prodotti, attraverso show cooking, workshop , dimostrazioni dal vivo spiegheranno effetti e risultati concreti che ci si possono attendere dalle varie proposte.

Al piano terra nella ex borsa merci della Camera di Commercio di Pisa saranno ospitate le aziende con le proposte alimentari e nutritive, dove si svolgerà lo show cooking di Maurizio Bardotti executive chef (1 Stella Michelin al Ristorante il Colombaio), cui seguiranno interviste e dibattiti su temi a cavallo fra alimentazione e salute curati dal giornalista e critico enogastronomico Giorgio Dracopulos.

Al primo piano sempre negli spazi dell’ex Borsa Merci, sono previsti gli spazi dedicati all’estetica, al make up, all’acconciatura, con molti professionisti ed esperti del settore. Ed in più per tutta la giornata sarà disponibile una postazione fissa di make up per farsi coccolare con una sessione di trucco e acconciatura personalizzata.

PROGRAMMA DELLA MATTINA

10.00 INAUGURAZIONE

Piano Terra

10.30 Colazionando & Centrifugando

Azienda Agricola Balatresi spiegherà e dimostrerà come preparare una colazione salutare ed energetica

11.00 Nutrirsi con l’Acqua Tesorino

11.15 #NUTRACEUTICA. Dalla farina di antichi grani, un pane amico del cuore A cura del Prof. Vincenzo Lionetti, coordinatore del Progetto F.A.T.E.Pre.Sco (Scuola Superiore Sant’Anna)

11.45 Mindfullness & Alimentazione

A cura dell’Associazione Buon Pro.org

12.30 Show Cooking

A cura di Maurizio Bardotti, Executive Chef (una stella Michelin) del Ristorante Il Colombaio

BREAK- ASSAGGI

Primo Piano

11.00 Il risveglio della Pelle Tecniche su come detergersi in modo corretto ed efficace (Workshop a iscrizione - a cura di Presidenza Estetiste CNA Pisa)

11.30 La giusta alimentazione per la bellezza e la salute dei capelli

In collaborazione con la dott.ssa Serena Gianfaldoni, a cura di Presidenza Acconciatori CNA Pisa

12.00 L’importanza dell’equilibrio corpo-mente

Breve sessione di Yoga a cura della Palestra ZONE

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Piano Terra

15.00 La sostenibilità del vino: un’opportunità per tutti A cura del Dott. Stefano Maneri, Sustainable Solutions Consulting

16.00 Mindfullness & Alimentazione

A cura dell’Associazione Buon Pro.org

17.30 Aperitivi sani e gustosi A cura di Azienda Agricola Balatresi

Primo Piano

15.00 Tecniche di acconciatura di tendenza maschile e femminile

A cura di Presidenza Acconciatori CNA Pisa

15.30 L’importanza dell’equilibrio corpo-mente

Breve sessione di Yoga a cura della Palestra ZONE

16.00 Il potere dei colori: impara a scegliere quelli più giusti per te!

Con pillole di stile e di make-up, a cura di Elena Verrazzani, Image e Beauty Coach e Trainer

16.30 Trattamento e cura della barba e dell’acconciatura

A cura di Presidenza Acconciatori CNA Pisa

18.00 La buonanotte della pelle

Corretta routine cosmetica serale a cura di Presidenza Estetiste CNA Pisa

1° Piano > Postazione fissa trucco e acconciatura