'Jazz a Casanova'

Torna il grande jazz al Podere La Chiesa in una magica notte di mezza estate, come in un sogno, la strabiliante tromba di Fabrizio Bosso accompagna un trio di talentuosi musicisti: Zampini alla chitarra, Scandroglio al basso e Bultrini alla batteria. Tutto questo sotto le stelle del cielo unico della Valle di Casanova.

Il costo della serata è di 30€ e comprende:

- Buffet accompagnato dai vini di Podere La Chiesa alle ore 20:30

- Concerto alle ore 22:00



Per la prenotazione basta lasciare il nominativo ad uno dei seguenti contatti:

- 333 7443498

- 327 6530062