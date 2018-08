Jazz a Casanova: Johannes Faber Quartet

Serata conclusiva della stagione estiva del Jazz al Podere la Chiesa con il grande trombettista tedesco Johannes Faber ed il suo quartetto composto da Max Amazio alla chitarra, Dario Carli alla batteria e Andrea Cozzani al basso.

Una serata da non perdere per tutti gli appassionati.

Buffet: h 20.00

Concerto: h 21.30

Costo della serata: 30 Euro

Per info e prenotazioni: 0587 635 484