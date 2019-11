Job Meeting Pisa: colloqui e assunzioni con oltre 50 aziende

Arriva a Pisa il Job Meeting, una giornata di assunzioni per migliaia di giovani. Sei in cerca del tuo primo lavoro o cerchi nuove opportunità? Giovedì 28 novembre non mancare al Job Meeting Pisa! Presso la Stazione Leopolda, dalle 9 alle 17, oltre 50 importanti aziende nazionali e internazionali saranno presenti con i propri selezionatori per incontrare e assumere migliaia di giovani di tutte le aree di studio.

COLLOQUI E ASSUNZIONI

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative. Job Meeting Pisa, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale. Durante l’intera giornata si terranno senza sosta colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite con tutor professionisti sulla ricerca del lavoro, correzione cv, gaming e sfide per selezionare i migliori talenti.

AZIENDE PRESENTI

Tra le aziende presenti con le quali potrai sostenere colloqui one to one: Accenture, Advant, Akeron, Akka, Alleanza Assicurazioni, Bakeca, Bricoman, Capgemini, Cassa Depositi e prestiti, Enel, Etjca, Fabio Perini, Ferrovie dello Stato Italiane, Gi Group, Imagicle, Intarget, Issel Nord, Knauf, Kruk, Leonardo, Lidl Italia, Mazars, Navionics, NTT Data, Open Fiber, Pam Panorama - iN's Mercato, Piaggio & C., Pierburg Rheinmetall Automotive, PwC, Randstad, Reply, Repower, Sanlorenzo, Soft Strategy, Techedge, Teoresi Group, UMANA, Welcome Italia, e tante altre realtà nazionali e internazionali. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di conoscere le principali scuole e business school italiane, come EF, GIUNTI ACADEMY - School of Management, UNINFORM GROUP.

Job Meeting eXperience!

Oltre ad assistere ai Workshop e a consegnare il CV e fare colloqui con le aziende presenti, i partecipanti potranno prendere parte ad un innovativo percorso guidato da tutor e recruiter professionisti che in tre step li condurrà dalla scoperta delle proprie soft skill fino al colloquio di lavoro! L’accesso e tutte le attività proposte sono TOTALMENTE GRATUITE. REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SU: www.jobmeeting.it/pisa