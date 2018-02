Julia Úlehla e Aram Bajakian al Cantiere Sanbernardo

Lui è Aram Bajakian chitarrista di fama internazionale che ha suonato con John Zorn, Lou Reed, Yusuf Lateef. Lei è Julia Ulehla, mezzo soprano dalle spiccate capacità performative e per anni attrice del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards di Pontedera. Entrambi Newyorkesi, indi via Gori alle ore 21, presentando il progetto 'Dálava': una loro personalissima ricerca musicale su alcuni testi della tradizione orale della Moravia.

Il progetto scava nelle radici famigliari di Julia: il suo bisnonno, Vladimir Úlehla (1888-1947), biologo di professione, animato da passione etnomusicologica, raccolse canti popolari nel villaggio moravo di Strážnice, oggi collocato ai confini tra Repubblica Ceca e Slovacchia. La sua raccolta fu pubblicata postuma nel 1949 nel volume 'Živá Piseň' ('Canzoni Viventi').

Da questo corpus e da altre registrazioni sul campo fissate dal nonno di Julia, la cantante e il chitarrista hanno attinto e tratto ispirazione per produrre prima il loro esordio 'Dálava' (2014) e ora un secondo capitolo, intitolato 'The Book of Transfigurations'.

Al Cantiere Sanbernardo presenteranno una scelta di ballate tradizionali rivisitate con impeccabile eleganza dalla voce ricercata e poliedrica di Julia Ulehla e dalla chitarra sempre perfetta di Aram Bajakian spaziando numerosi stili, dal post-rock all'avant-jazz fino all'ambient, il minimalismo e l'improvvisazione.

Un'esperienza sonora che porta lo spettatore in un viaggio commovente lungo quasi cent'anni di passione per la musica, per le contaminazioni tra umani e per la cultura popolare. Per info: www.dalavamusic.com.