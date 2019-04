Klaus Berggreen alle Officine Garibaldi

È un grande e atteso ritorno. Klaus Berggreen, la vecchia gloria del Pisa, torna a Pisa ospite delle Officine Garibaldi il prossimo giovedì 4 aprile alle 17.30. Al sette nerazzurro dell’epopea Anconetani, icona storica del calcio pisano anche per la sua maglia strappata da Lionello Manfredonia nell’86 in Pisa-Juventus, sarà consegnato il premio 'Anconetani alla carriera'.

La consegna è uno degli eventi più importanti del programma organizzato dalla famiglia Anconetani in collaborazione con l’associazione 'You4ever', l’amministrazione comunale, Confcommercio e Fondazione Arpa per celebrare il ventennale dalla scomparsa del presidente Romeo

Anconetani.

Oltre alla vecchia gloria nerazzurra saranno protagonisti negli spazi di via Gioberti Nicola Binda della Gazzetta dello Sport e l’ex dirigente sportivo della Juventus Luciano Moggi, che racconteranno storie e aneddoti del calcio degli anni ‘80.

A presentare la serata sarà il giornalista Massimo Marini.

Per l’occasione le Officine Garibaldi ospiteranno una speciale rassegna che metterà in mostra tutte le maglie di Klaus Berggreen, compresa

quella strappata in Pisa-Juventus.

Negli spazi di via Gioberti sarà presente anche 'Be different' con le sue cover personalizzate del Pisa storico.

L’ingresso all’evento è libero.