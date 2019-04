Letture da 'I due volti dell’amore' di Bert Hellinger

Martedì 9 aprile 2019, dalle ore 17:15 alle ore 19:15 si terrà il quinto e ultimo incontro del secondo ciclo di letture per la crescita personale, organizzato dall’associazione AISE (Associazione Insegnanti di Solidarietà Educativa) in collaborazione con Pisacounseling e il Coordinamento Toscano del CNCP (Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti).

L’evento, che si terrà presso la Biblioteca Comunale SMS in Via San Michele degli Scalzi, sarà un'occasione per scoprire il lavoro svolto da Bert Hellinger e il suo originale approccio sistemico.

Da una vivace mescolanza di narrazione, racconto, trascrizione di materiale registrato e uso di immagini poetiche, si cercherà di descrivere ciò che Hellinger chiama “gli ordini dell'amore” e di dimostrare come le problematiche di tali ordini si ripercuotano sulle future generazioni con conseguenze significative. I due volti dell'amore offre una nuova visione, ad un tempo profonda e concreta, su ciò che fa funzionare l'amore nei rapporti affettivi.

Conduce la lettura la Dott.ssa Lidia Tamponi, Counselor e Costellatrice sistemica. Sarà presente all’incontro anche la Dott.ssa Lina Peritore, referente del Coordinamento Toscano del CNCP.

Questo ultimo incontro sarà anche l’occasione per conoscere in anteprima gli eventi che l’Associazione AISE e il Coordinamento Toscano del CNCP stanno programmando per i mesi