A vent'anni dalla morte, l'evento 'L'artista non sono io - Lucio Battisti umanamente uomo' vuole ricordare alcune cose del cantante, o farlo scoprire a chi non lo ha conosciuto. In questa serata speciale di fine estate Marco Masoni condurrà il pubblico attraverso i dischi e le canzoni di Lucio Battisti, mostrando alcuni rari filmati d'epoca, facendo ascoltare canzoni storiche da vinile e alcune assolute rarità in digitale, ricordando aneddoti, anche grazie alla testimonianza diretta di Gabriele Lorenzi (tastierista tra le altre cose di Mi Ritorni In Mente e dell'LP Il Mio Canto Libero), ospite molto speciale.

Battisti era un uomo e quindi un'artista molto curioso e inquieto, ed è noto che l’inquietudine sia la misura della creatività di ogni artista. In tutta la sua carriera, dalla prima incisione del 1966 a Hegel del 1994, ha fatto una cosa apparentemente impossibile: coniugare la cantabilità popolare e la sperimentazione, incurante delle mode e del pubblico. Anzi: spingendo sempre avanti i gusti del pubblico e facendolo crescere. Afine serata verrà fatto un brindisi in onore di Battisti: consigliato portarsi un bicchiere da casa.

Appuntamento il 2 settembre, ore 21, ad Argini e Margini, Scalo dei Renaioli, L.no Galilei.