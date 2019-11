'Limaginarium dei sogni': fiera dei bimbi

L'Imaginarium dei Sogni vuole essere un angolo di tempo e spazio, aperto alla città di Pisa, in cui i bambini e le bambine possano vivere esperienze artistiche che stimolino, in loro ed in tutti coloro che vorranno partecipare, una delle risorse più grandi che ha l’essere umano: la creatività. E la Fiera è proprio il luogo in cui la città si ritrova, condivide esperienze, giochi e meraviglia!

Questa sesta edizione della Fiera dei Bimbi è dedicata al tema del viaggio: tutti noi amiamo le storie ed i racconti di avventure straordinarie. Un viaggio è spesso il punto di partenza per scoprire cose nuove, dentro e fuori di noi, per affrontare paure e sfide, per tornare cambiati. In questa giornata racconteremo avventure di eroi ed eroine coraggiose, ci affideremo alle mappe, scopriremo viaggi avventurosi di esploratori di ogni epoca, ci cimenteremo in un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori che la Fiera ci offre. Partite con noi?

In questa edizione raddoppiamo! Viaggeremo insieme il pomeriggio di Sabato 30 Novembre alla Stazione Leopolda (Piazza Guerrazzi) e la mattina di Domenica 1 Dicembre presso il Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci)! Ma ecco qua le attività che si alterneranno nel corso di queste due giornate: Sabato 30 Novembre presso la Stazione Leopolda: [15.15-17.15] La Bottega del Viaggio. Come disegnare una mappa a cura della libreria L'Orsa Minore, libri & mappe Come si disegna una mappa? Insieme al nostro libraio di fiducia, Nicolò, impareremo a elaborare graficamente una mappa, strumento fondamentale per l’inizio di ogni viaggio che si rispetti.

[16.30-18.30] La Bottega del Viaggio. Laboratorio interattivo sul viaggio del primo giro del mondo a vela a cura della libreria di viaggi e mappe L’Orsa Minore. La straordinaria storia del primo giro del mondo a vela, un racconto/laboratorio interattivo per ripercorrere insieme tutte le tappe di questo bellissimo viaggio.

[15.30-18.30] Il giro del mondo in 80 spezie. Laboratorio interattivo: giriamo il mondo insieme utilizzando le spezie a cura di Kambuse Kritiche. Si può viaggiare senza muoversi da casa? Certo! Gireremo il mondo insieme utilizzando i profumi e i colori di tantissime spezie, imparando a riconoscerle e scoprendo tante cose dei luoghi da cui provengono.

[15.00-18.30] Cosa c'è nel piatto? Mistery Food: un gioco interattivo a cura di Greenpeace Gruppo Locale Pisa Sappiamo cosa contengono i piatti che mangiamo ogni giorno? E sappiamo riconoscere da dove vengono questi prodotti? [16.30-18.00] Libri ciclabili. Leggiamo e disegniamo. L’autore legge la sua Fiaba in ottava rima :"La bicicletta gialla" di Matteo Pelliti e Riccardo Guasco (Topipittori, 2018) in collaborazione con FIAB Pisa La bicicletta è un modo diverso di viaggiare: ci permette di apprezzare il paesaggio rispettando l’ambiente che abbiamo intorno, dandoci la possibilità di avventure lente e significative. L’autore leggerà questa bella storia e poi disegneremo insieme ciò che ci ha colpito.

[18.30-19:30] Solo UNA favola - Spettacolo teatrale a cura di Policardia Teatro

Ogni buona favola prevede un viaggio: attraverso le storie della tradizione, assisteremo e viaggeremo insieme ai protagonisti in luoghi insoliti e divertenti.

[15.00-20.00] Banchetti:

- Banchetto scambio giochi a cura di Kambuse Kritiche

- Libri a cura di L’Orsa Minore – libreria di viaggi e mappe

- Trattamenti Shiatsu di prova gratuiti per grandi e piccini - Luca Giacomelli

- Biocosmesi per tutta la famiglia a cura della Bioprofumeria da Miky

- Frutta e verdura a cura di Pan di Terra – agricoltori senza intermediari

- Dolci handmade a cura di Wood Coffee

- Gelato tailandese e creperia a cura di R.D.M roba da matti

Domenica 1 Dicembre presso il Cinema Arsenale: [09.30-10.30] Colazione handmade a cura di Wood Coffee [10.30-12.00] SHAUN - Vita da pecora. Proiezione del film a cura di Cinema Arsenale Un gruppo di pecore decisamente particolari decidono di prendersi un giorno di svago fuori dalla fattoria: si ritroveranno in una grande città nella quale vivranno avventure uniche, funamboliche ed emozionanti. Un film divertente che racconta un viaggio decisamente particolare.

Le prenotazioni per i laboratori potranno essere effettuate presso la Fiera a partire dalle ore 15.00, fino ad esaurimento posti. Per lo svolgimento di tutte le attività è consigliata ed incoraggiata la presenza (e, perché no, la partecipazione) dei genitori, mentre è necessario accompagnamento e supervisione per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni di età.

Per quanto riguarda l’ingresso, tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato per la creazione di questa iniziativa hanno concordato di utilizzare la formula: “Ingresso gratuito – uscita consapevole”. E’ una formula di contributo libero sempre più utilizzata nel mondo, e consiste in questo: entrate liberamente, guardate, odorate, mescolatevi in quello che succede, stupitevi. Dopodiché, all’uscita, lasciateci il contributo che vi sembra più adatto, a seconda di ciò che vi ha dato l’esperienza, ma anche in base alle possibilità economiche personali. In questo modo tutti hanno possibilità di partecipare. Tutto ciò, oltre a sembrarci equo, “obbliga” ad un momento di riflessione, un attimo di pausa per ripensare e valutare ciò che si è appena vissuto, cosa che spesso diamo per scontato.

