La Befana a Tirrenia

A Tirrenia il 6 gennaio tutti in Piazza Belvedere perche 'Arriva la Befana'.

Dalle ore 15 giocolieri, truccatori e distribuzione delle calze. L'appuntamento con la benefica vecchietta è per le ore 14,30 presso il punto informazioni di Proloco Litorale Pisano che organizza l'evento, con l'apporto dell'associazione 50& Più Pisa, di SIB Confcommercio e di Conf-Litorale, all'interno del cartellone 'Marenia - Inverno' promosso dal Comune di Pisa.

In attesa della merenda finale prevista per le ore 17, tutti i bambini potranno provare l'emozione di una passeggiata a dorso di pony, due simpatici e pazienti cavallini del Centro Ippico Boccadarno di Marina di Pisa, dalle 15 fino alle 16,30.

Per molti sarà un'esperienza nuova e divertente, magari l'occasione per iniziare a fare dell'equitazione. Per saperne di più sarà presente Giammarco Panini, tra i protagonisti dei principali concorsi ippici e responsabile del Centro Boccadarno.

Sempre a cura di Pro Loco Litorale Pisano, a Tirrenia e a Marina rimarranno esposti quattrocentocinquanta disegni e collage degli allievi dell'Istituto comprensivo Niccolò Pisano, i migliori dei quali saranno premiati a fine mese dal presidente dell'associazione Alessandro Nundini.

A favore della ricerca scientifica, per tutta la giornata di domenica Pro Loco inoltre promuoverà la raccolta di fondi all'interno della manifestazione diTelethon 'Io sostengo la ricerca con tutto il cuore'.