Inaugurazione della biblioteca di Molina Mon Amour

La biblioteca di Molina mon amour è realtà. E sarà inaugurata ufficialmente sabato 4 gennaio 2020 nella sede della S.O.M.S. di Molina di Quosa (via Statale Abetone 132).



Si parte alle 18.30 con l'inaugurazione ufficiale della sede alla presenza delle autorità.



Poi, ritrovo alle 20.30 al Magazzino di Antonio, in piazza Martiri della Romagna, per la cena a buffet con offerta in favore della biblioteca.



A seguire, verso le 21.30, musica e letture delle "Filastrocche in cielo e in terra" di Gianni Rodari. Direttori artistici della serata: Athos Bigongiali e Francesco Bottai.



Per informazioni: pagina Facebook di Molina mon amour.