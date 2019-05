Il nuovo spettacolo dei ragazzi della Ludoteca AFH di Castelfranco di Sotto (Pisa).

Per il secondo anno consecutivo il Teatro di Bo' ospita lo spettacolo dei ragazzi della Ludoteca di Castelfranco di Sotto. Ringraziamo Cinzia De Rosa per averci scelto come spazio per dare 'Luce ed Applausi' ai ragazzi della Ludoteca. Il pubblico assisterà a la Corrida. Lo spettacolo vede la partecipazione anche della classe di canto della Scuola Didasko.

Per noi del Teatro di Bo' - da anni impegnati nei progetti del "Teatro e Disablità" - ci onora poter ospitare una cosa così importante.

Quanto è necessario il Teatro oggi? Che ruolo o funzione sociale e civile può ancora svolgere il Teatro nella nostra comunità? Il teatro come “scuola” per l’uomo, per le sue possibilità espressive, per la sua capacità di attivare la partecipazione ed offrire interpretazioni e punti di vista “laterali” sulla realtà che viviamo.

Secondo me è ancora assolutamente necessario e il suo ruolo sociale non smette mai di esaurirsi, ma ci sono ambiti dove il teatro, e più nello specifico il teatro sociale (nell’ampio spettro del teatro civile, interculturale e per la disabilità) diventa indispensabile.

Vi aspettiamo tutti Sabato 25 maggio alle ore 21.15 al Teatro di Bo' presso Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Pisa) per 'abbracciare' con i nostri applausi i ragazzi della Ludoteca.