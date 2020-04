La Domus Mazziniana presenta un numero unico digitale per il 75° della Liberazione

In occasione del 75° anniversario della Liberazione la Domus Mazziniana mette a disposizione di tutti i cittadini la riproduzione digitale del numero unico del Guerrigliero – Giornale delle Brigate Mazzini, realizzato nel 1955 in occasione del decennale della Liberazione e della fine della guerra.

Il volume ormai introvabile costituisce una preziosa testimonianza della partecipaziome mazziniana a quello che, non a caso, i protagonisti stessi definirono Secondo Risorgimento, ed è disponibile sul sito della Domus Mazziniana: www.domusmazziniana.it

Prosegue così, pur nelle difficoltà del momento, l’attività digitale dell’Istituto.

Nei prossimi giorni sarà disponibile un nuovo sito completamente ripensato per le attività digitali e a distanza a partire dalla possibilità di effettuare delle visite virtuali del museo e delle sue collezioni.