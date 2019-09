La fiera dei bimbi

Un intero pomeriggio all’aperto (Sabato 21 Settembre 2019 – dalle 15.00 alle 20.30) dedicato all’arte ed ai bambini, ad Iingresso libero ed uscita consapevole, presso il bellissimo giardino lungo le mura del Centro Polivalente San Zeno, con accesso da Via San Zeno 17.

L'Imaginarium dei Sogni vuole essere un angolo di tempo e spazio, aperto alla città di Pisa, in cui i bambini e le bambine possano vivere esperienze artistiche che stimolino, in loro ed in tutti coloro che vorranno partecipare, una delle risorse più grandi che ha l’essere umano: la creatività. E la Fiera è proprio il luogo in cui la città si ritrova, condivide esperienze, giochi e meraviglia.

Questa quarta edizione della Fiera dei Bimbi è dedicata alle Invenzioni: dalle nuove scoperte scientifiche agli ingegnosi meccanismi che fanno evolvere il mondo, dagli esploratori di ogni genere fino alle invenzioni della mente che portano alle storie che noi tutti amiamo e che ci insegnano qualcosa di nuovo. Farsi sorprendere, continuare a ricercare anche attraverso l’errore, mettersi alla prova, ascoltare ed osservare insieme con occhi nuovi, confrontarsi con gli altri per seguire meglio un istinto naturale e atavico, quello di Creare ed Inventare sempre qualcosa di nuovo.

Le attività che si svolgeranno sono:

[15.00-17.30] Trame - Installazione artistica work in progress

A cura di Alba Sarompas - Sognare ARTE

Una rete come una tela bianca "da dipingere": due lati per creare a coppie un disegno unico utilizzando fili colorati che ci uniscono. Una installazione artistica in continuo mutamento, che si trasformera' nel corso del pomeriggio grazie al contributo di tutti coloro che vorranno cimentarsi e giocare con l'arte.

[15.00-17.30] Storie Riciclate - Laboratorio di costruzione marionette e burattini con materiali di recupero

A cura di Kambuse Kritiche

Si possono inventare storie, macchinari, ma anche nuovi personaggi da far giocare insieme! Mostri, creature strane, nuovi eroi... il limite e' solo la fantasia! i "personaggi" creati prenderanno vita nel nostro teatrino. Proveremo insieme a creare i pupazzi con materiali di recupero (quindi porta pure da casa oggetti che possono ispirarti!)

[16.00-19.00] Stampa-LAB - Laboratorio di Litografia artigianale

A cura di Elena Tagliagambe

Hai voglia di imparare a personalizzare maglie, shop-bag e a cartoline? La litografia e' un modo semplice e divertente per riuscire a farlo! Durante il laboratorio ci saranno oggetti da poter personalizzare con tante immagini diverse (oppure porta da casa il tuo tessuto da stampare).

[17.30-18.30] Super! Super! Super! Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo

A cura di Andrea Vanni - Compagnia dei KARACONGIOLI

Ginocchiere sui ginocchi, casco in testa e occhiali sugli occhi, sulle spalle un bel mantello ma nella zucca niente cervello... Con sembianze tanto buffe non si sa da dove appare, e con tutte queste truffe ci si potrà mai fidare?! Di esser forte ne è convinto, con un gran superpotere, ma il costume pare finto! Sarà forse un giocoliere?

[19.00-20.00] Il viaggio del mercante di parole - Spettacolo-laboratorio di Kamishibai

A cura di Caterina Ardizzon - Policardia Teatro

Uno spettacolo di kamishibai, teatro d'immagini di origine giapponese. Ascolteremo la storia del Mercante di Parole, che girava il mondo vendendo e comprando parole dai significati più disparati e poi ripercorreremo il suo viaggio con un breve laboratorio di gioco-teatro

[15.00-20.30] I banchetti della nostra fiera:

* Banchetto di scambio giochi - Hai un giocattolo che non usi più? Portalo alla fiera e scambialo con uno che ti piace di più. Alla fine della giornata i giocattoli eventualmente rimasti, verranno donati alla Caritas.



* Libri a cura di L’Orsa Minore – libreria di viaggi e mappe

* Prodotti bio e merenda zero waste a cura di Bio al Sacco

* Il Carretto delle Bolle – vendita itinerante di bolle di sapone giganti

Per lo svolgimento di tutte le attività è consigliata ed incoraggiata la presenza (e, perché no, la partecipazione) dei genitori, sarà possibile iscriversi direttamente sul posto durante il pomeriggio! Mentre è necessario accompagnamento e supervisione per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni di età.

Per quanto riguarda l’ingresso, tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato per la creazione di questa iniziativa hanno concordato di utilizzare la formula: “Ingresso gratuito – uscita consapevole”: entrate liberamente, guardate, odorate, mescolatevi in quello che succede, stupitevi. Dopodiché, all’uscita, lasciateci il contributo che vi sembra più adatto, a seconda di ciò che vi ha dato l’esperienza, ma anche in base alle possibilità economiche personali. Più riusciremo a raccogliere grazie ai vostri contributi, che speriamo essere generosi, più ricca sarà l’offerta di laboratori, artisti ed attività che riusciremo ad organizzare per le prossime Fiere in programma ad Ottobre, Novembre e Dicembre!

Un evento ideato ed organizzato da Sognare ARTE e Policardia Teatro in collaborazione con: Cinema Arsenale, ADA-Arsenale delle Apparizioni, L’orsa Minore – libri & mappe, Kambuse Kritiche, FIAB.

Con il contributo della Fondazione Pisa.

Sponsorizzato da: UISP, Centro Polivalente San Zeno, BIO al SACCO, Loliettoo – cosmetica sostenibile.