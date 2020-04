La Foresta di Ascreso, il nuovo progetto di Associazione Sifa

La foresta di Ascreso, il nuovo progetto video di associazione SIFA coordinato da Cristina T. Chiochia



UN PROGETTO DI CROSSOVER TOTALMENTE INEDITO NATO DAL PERCORSO EMOZIONALE “LA FORESTA DI ASCRESO: FARE UN FILM DA SPETTATORE” dell'Associazione culturale SIFA di Pisa che non essendosi potuto svolgere fisicamente presso la Casa delle Associazioni e del Volontariato di Milano a causa della pandemia, si è svolto online vantando pero' il patrocinio del MIBACT per il progetto del centenario su Federico Fellini ed ora approda il 1 maggio 2020 come progetto per una celebrazione inedita della festa del lavoro e dei lavoratori partendo dalle foto di Federico Laudicina e le musiche inedite di Federco Bonsignori.



Nasce cosi un progetto per il prossimo primo maggio 2020, musicale, fotografico e letteral-teatrale LA FORESTA DI ASCRESO appunto. Scaturito dalla fantasia di Cristina t. Chiochia che ha coinvolto gli altri due protagonisti, grazie al supporto dell' l'assocazione pisana che si è gia' distinta in alcuni bei progetti tra cui al teatro Nuovo, libreria Blu, teatro arsenale e teatro lux di PIsa negli ultimi anni, approda oggi ad una versione "online", dati i tempi , con un progetto virtuale, che parte dalla lontana india ed arriva sino a Pisa. Partendo dalle musiche del maestro pisano, Federico Bonsignori associate alle foto del giovane fotografo milanese Federico Laudicina nella capitale indiana appena prima della pandemia, il Maestro Federico Bonsignori, gia' docente di chitarra molto apprezzato a Pisa per la sua didattica e per le sue musiche inedite, ha dato vita ad un progetto dal titolo "La foresta di Ascreso" con l'autrice Cristina T. Chiochia che ne ha scritto e recitato il testo . La Chiochia coordina cosi un crossover dunque tra musica, fotografia e drammaturgia che verra' messo online il primo maggio, quasi una celebrazione "inedita" della festa dei lavoratori ai tempi della pandemia che purtroppo ha colpito il mondo. Il personaggio di Ascreso, come una sorta di guida ancestrale, condurra' il lettore di questo viaggio fotografico-musicale, con parole e suggestioni poetiche per circa 10 minuti di video tutto inedito, sul tema della vita e del lavoro, rendendo l'idea della foresta, passaggio obbligato per essere e sentirsi vivi in questa sorta di stato liquido in cui la societa' pare essere piombata. Nato dal percorso emozionale dell'associazione SIFA, inserito tra le celebrazioni ufficiali MIBACT per il centenario di Federico Fellini, il progetto video rende omaggio all'idea di arte, tra realta' e fantasia nato proprio partendo da riflessione durante il percorso da una poesia di Tonino Guerra e dal personaggio di Calzinazz in Amarcord di F.Fellini.