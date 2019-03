'La gola dei giganti e le pietre dell’acquedotto': uscita targata Walking-life

Seconda Uscita mensile del Mese di Marzo, domenica 24 una location fantastica. Luogo di ritrovo : Pisa - Bar Salvini Viale delle Piagge ore 09:00 partenza ore 09:15 (automuniti) altrimenti in : Via del Radar, Valle Benedetta(43,5222°N 10,4127°E) ore 10:00.

Ritorno: indicativamente alle 18:00. Partendo dall’angolo tra Via del Radar e Via della Sambuca, passeremo dal panoramico Calvario e ci dirigeremo verso il letto del Morra, ove ancora oggi vivono alberi giganteschi nascosti dall’antico bo- sco di Lecci e Cerri che avvolge completamente la valle offrendo rifugio a Cinghiali, Volpi, Martore e molti altri splendidi animali selvatici.

Lasciato il letto del fiume continueremo per l’acquedotto Leo- poldino, ovvero suggestive strutture in pietra avvolte nel bosco per un percorso di 2km edificate nel 1600, alla fine del quale percorreremo il sentiero 00 per tornare a luogo di partenza.

Km. ToT. 13; Ascesa ToT. 850m; Discesa ToT.908m; Difficoltà: facile. Materiale: zainetto; scarponi; 2 litri d’acqua; abiti adeguati al clima e comodi nei movimenti possibilmente maglietta traspirante; cambio di maglietta;giacca impermeabile o poncho impermeabile; sacco per l’immondizia; cappello; pranzo al sacco. Uomini: consigliato intimo confortevole. Donne: consigliato reggiseno sportivo e intimo confortevole.

Ricordate di munirvi dei vostri medicinali specifici (antistaminici; bronco dilatatori per a- smatici; ecc.) se necessario. Lo zaino non deve essere troppo pesante, massimo 10/15kg. Dovendo lasciare tassativamente pulito il bosco, consiglio di non appesantirsi con cose che producono spazzatura o cose inutili, tutto quello che abbiamo tornerà con noi alle macchine.

€8,00 tesserati asd Arcadia, minori di età 18 anni. €13,00 esterni – Gratis minori di anni 14. Prenotarsi sul sito www.walking-life.com - sezione sucite-escursioni