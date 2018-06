'La Luna è Azzurra' a San Miniato

Per tre giorni San Miniato torna ad essere la capitale italiana del teatro di figura, un teatro di 'esseri' liberi. Al via il 29 giugno, per proseguire il 30 e il 1 luglio il festival del teatro di figura 'La Luna è Azzurra'. Maschere, pupazzi e marionette occuperanno i luoghi più scenografici di San Miniato con spettacoli rivolti a tutti, i bambini e le loro famiglie, i giovani ed anche una particolare sezione riservata agli adulti. Dal 1983 ad oggi, sui tanti palcoscenici della città del teatro di San Miniato sono passati i migliori artisti italiani e internazionali del teatro di figura e in questi anni oltre 500mila persone hanno assistito a spettacoli straordinari, esempi di originalità e di innovazione.

Sedici saranno le compagnie presenti in questa edizione di cui ben cinque straniere e ogni sera 11 recite per tutte le età.

Si comincia venerdì 29 giugno con una grande apertura in piazza Duomo: l’orchestra dal vivo Ensemble Modigliani accompagnerà le magiche perfomances di manipolazione di Federico Pieri in 'Il Carnevale degli Animali'. Ci sarà da perdersi tra i fili delle marionette, si potranno assaporare i differenti stili di artisti di diversa tradizione: il brasiliano Catin Nardi, il germanico Kabaré Púpala, le marionette in blues della coppia di veterani Raspanti & Valenti, i mostri della giovane coppia di All’incirco e il loro viaggio divertente e sorprendente, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.



Sabato 30 giugno, Veronica Gonzalez (Argentina) riceverà il premio alla carriera 'La Luna d’argento' e presenterà la nuova produzione 'Cucina in Punta di Piedi' ispirata alla figura di Pellegrino Artusi.

Tanti gli spettacoli sul filo dell’equilibrio di un teatro di oggetti: le scope di 'Equilibrium Tremens' di Tobia Circus o il surreale 'LunaTic'; gli oggetti acrobatici di Buling Circus in 'Strudel', gli oggetti della cucina di Claudio e Consuelo in 'La cucina errante'.

Teatro di figura che evoca il circo con Arts&Crafts, Andrea Mancusi in 'Incontri ravvicinati con il Mago', le misteriose e strane creature del Transylvania Circus di Italo Pecoretti, i teatri in miniatura per un solo spettatore di Chùmbala Cachùmbala (Guatemala).

Da non dimenticare 'Giocalapiazza' dove genitori e figli giocano assieme per sperimentare la nuova pista delle biglie e la nuova pista delle trottole; le animazioni dei super giovanissimi trampolieri di Naturalmentecrescendo e lo straordinario mimo inglese Adrian Kaye.



Domenica 1 luglio, gran finale in piazza del popolo con Biliku in 'Seta', dove le figure sono umane e danzano sfidando la gravità. Quest’anno non ci sarà il giardino della Cisterna, al cui posto utilizzeremo come spazio spettacolo il cortile sottostante i Loggiati di San Domenico, recentemente restaurato dall’Amministrazione comunale.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, inoltre sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio Fontevivo e da San Lorenzo, per tutte le tre serate.