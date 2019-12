'La Mostra spettacolo dei Sognatori!' e 'Fitzcarraldo'

Autentiche slitte del ‘700 e dell’800, restaurate a regola d'arte, di cui una itinerante, in una mostra interattiva con il pubblico, per la prima volta in Italia, per coglierne lo stupore e regalarne un momento coinvolgente, spettacolare e culturale. Esposizione di cinque esemplari provenienti dalla Foresta Nera tedesca, dalle lande innevate Norvergesi e dalle vette del Tirolo austriaco, compresa una resa itinerante dalla genialità dell’artista Mauro Grassi della Compagnia Italento.

Un vero e proprio viaggio nell’800 capace di incantare il pubblico di grandi e piccoli. La fusione dell’esposizione delle Slitte con la 'Mostra spettacolo Fitzcarraldo' rappresenta con grande originalità il connubio tra uno spettacolo musicale d’altri tempi in versione natalizia, una esposizione interattiva, performance itineranti ma anche un momento di animazione culturale di livello. Un percorso immaginario acceso dalle incursioni degli Artisti alla guida di bizzarri mezzi e mirabolanti velocipedi. Eccentrici personaggi con abiti di epoca Vittoriana ci trasporteranno magicamente in un’altra epoca, dalla connotazione natalizia e faranno sfoggio delle proprie 'macchine parlanti': grammofoni, fonografi, scatole musicali, organetti di Barberia e piani a cilindro che verranno presentati al pubblico e… suonati! Sì, perché tutti gli strumenti sono originali e funzionanti.

L’area espositiva sarà arricchita dalla presenza di un Maestro che si cimenterà in accattivanti illustrazioni e spiegazioni mentre i musicanti si esibiranno con gli organetti itineranti ed un Biciorgano. Gli strumenti sono provenienti da importanti collezioni e musei di tutta Europa e sono tutti originali del XIX e XX secolo.

Poi un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani, interpretato da una figura femminile, trasporterà Babbo Natale per le vie della città abbracciando e illuminando lo sguardo e lo spirito dei presenti con immediato coinvolgimento diretto dei bambini. La performance è itinerante ed è finalizzata al coinvolgimento di grandi e piccoli regalando loro un momento interattivo, suggestivo ed allo stesso tempo spettacolare. Si tratta anche qua di una slitta autentica dell'800, elegantissima e dotata di motore elettrico, impianto stereo con musiche natalizie e illuminazione personalizzata per il Natale. Su autorizzazione saranno consegnate direttamente da Babbo Natale caramelle e cioccolatini a tutti i bambini che potranno consegnare le loro letterine e conversare con Babbo Natale oltre che a scattare foto ricordo.