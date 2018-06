Festa della Rocca e del Territorio a Ripafratta

La Rocca di Ripafratta, il sistema di fortificazioni del confine pisano-lucchese e il Monte Pisano in tutta la loro bellezza.



Il 9 e 10 giugno a Ripafratta, comune di San Giuliano Terme, si terrà la “Festa della Rocca e del suo territorio”, giunta alla 6° edizione: visite e escursioni guidate al castello di Ripafratta, al borgo e alla torre campanaria medievale, e poi al vicino castello di Nozzano in territorio lucchese, a Castel Passerino, alle torri di avvistamento. E ancora rafting, orienteering, biciclettate, tiro con l’arco storico, rievocazione medievale e iniziative per i più giovani. Senza dimenticare il ristoro, la birra artigianale e la musica live.

Il sabato, la Festa avrà come protagonista la rievocazione della “Pace di Ripafratta”, siglata 860 anni fa tra Pisa e Lucca, ricordata con un corteo storico di figuranti di entrambe le città.

La domenica, dalla mattina alla sera, la festa diventa scoperta: oltre alle visite alla Rocca (realizzare insieme al Gruppo Archeologico Vecchianese), tornano le visite al borgo e al campanile di Ripafratta, suggestiva torre medievale, quest’anno impreziosite da un’edizione in notturna alla luce dei lumini. E sono proprio le attività in notturna la grande novità dell’edizione 2018: visite alla Rocca, al borgo, al campanile e rafting in Serchio si svolgeranno anche circondati dalla suggestione della sera.

Tre invece le escursioni totalmente inedite di quest’anno: quella da San Giuliano a Ripafratta (organizzata da Legambiente Pisa), quella da Vecchiano a Ripafratta (organizzata dal CAI Pisa) e quella che, partendo da Ripafratta, farà scoprire l’ambiente dei boschi, la flora e la fauna ai ragazzi (organizzata da WWF Alta Toscana).

E poi la musica: sia il sabato sera che la domenica sera, l’evento Rock for the Rocca, presso Villa Danielli Stefanini: musica live in partnership con Garage Radio, che curerà la diretta. Si esibiranno David "Mancio" Mancini, B.B.B., Groove Street e Cypre's trio.

Una vera e propria festa del territorio, possibile grazie ai tanti volontari e alle associazioni che aderiscono, al contributo del Consiglio Regionale e della Pro Loco di San Giuliano Terme, alla collaborazione de La Voce del Serchio.

Programma completo e dettagli degli eventi su www.salviamolarocca.it/festa. Per prenotarsi alle varie iniziative (in alcuni casi è obbligatorio, consultare il programma) o per info si può scrivere a festa@salviamolarocca.it o chiamare il 366.2806419.