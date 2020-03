'La Storia' di Elsa Morante a Palazzo Blu

Quando uscì nel 1974, 'La storia' di Elsa Morante divenne immediatamente un caso editoriale e l’oggetto di una disputa critica molto accesa, sintomatica degli assetti del campo letterario italiano alla metà degli anni Settanta. Romanzo complesso, che narra le vicende di Ida, giovane maestra nella Roma della Seconda guerra mondiale, 'La Storia' è uno dei libri più celebri della scrittrice romana ed è l’opera al centro del nuovo incontro della rassegna ‘Romanzi Italiani’, organizzata in collaborazione con il professor Marco Santagata. L’appuntamento è per domenica 8 marzo a Palazzo Blu, a inquadrare il romanzo e la sua autrice, sarà la professoressa Cristina Savettieri che insegna letteratura italiana contemporanea all’Università di Pisa. La conferenza discuterà sia alcuni momenti significativi della ricezione del romanzo sia le sue caratteristiche fondamentali come distintive di una linea alternativa della narrativa italiana del Novecento. L’evento è ingresso libero, a partire dalle ore 11 in auditorium.

Cristina Savettieri insegna letteratura italiana contemporanea all’Università di Pisa. Ha lavorato alla Freie Universität di Berlino come Alexander von Humboldt Fellow, alla New York University in Florence e alla University of Edinburgh come Marie Curie Fellow. Si occupa di narrativa dell’Otto e del Novecento e di questioni di teoria dei generi e storia dei concetti estetico-letterari. Il suo libro 'La trama continua. Storia e forme del romanzo di Gadda' ha ricevuto nel 2010 l’Edinburgh Gadda Prize.