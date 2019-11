La via del mare

Un percorso di circa 16 km in terreno pianeggiante senza dislivello, nel meraviglioso contesto naturale del Parco di Migliarino -San Rossore -Massaciuccoli. Partiamo dalla frazione di San Piero a Grado, esattamente dalla suggestiva Basilica romanica dell’XI sec. Luogo di ritrovo: Basilica di San Piero a Grado (PI) ore 10:00. Ritorno: indicativamente entro le ore 17:00.

Percorreremo i sentieri segnati dal CAI , attraversando le antiche formazioni dunali con i suoi “tomboli” asciutti e le sue “lame” umide in parte trasformate dalle attività agricole umane. Giunti alle soglie della pineta di Marina di Pisa, faremo la sosta per il Pranzo conviviale presso il Centro Ippico Boccadarno, centro equestre di altissimo livello che con Il suo ristorante dell’Agriturismo Boccadarno, gestito da personale altamente qualificato, propone una cucina tipica toscana con prodotti esclusivamente locali. Proseguiremo addentrandoci nella rigogliosa Pineta per arrivare infine a godere del mare. Da qui a ritroso percorreremo la via del ritorno.

Materiale, cosa porto? Zainetto (massimo 5Kg) ; Sono consigliabili pantaloni lunghi, scarpe da trekking ed equipaggiamento da pioggia. Ricordate di munirvi dei vostri medicinali specifici (antistaminici; bronco dilatatori per asmatici; ecc.) se necessario.

Dovendo lasciare tassativamente pulito il sito, consiglio di non appesantirsi con cose che producono spazzatura o cose inutili, tutto quello che abbiamo tornerà con noi alle macchine. Prenotazione: www.walking-life.com. Costo: 18 € a persona; 12€ soci asd Arcadia – minori di anni 13. La quota comprende l’accompagnamento, Pranzo conviviale, copertura assicurativa RCT.

Per ogni dubbio o informazione non esitate a contattare 3493888809.