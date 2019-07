Lamborghini Bull Days Tour 2019

Il Bull Days Tour 2019 Toscana Edition è un evento unico nel suo genere e approda per la prima volta in Toscana. Saranno i comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme e Volterra a ospitare il passaggio e lo spettacolo di queste auto sportive, meraviglie del design e della perfezione tecnica, che nei sogni del suo fondatore Ferruccio Lamborghini dovevano aspirare alla perfezione. Lamborghini aveva messo a punto un metodo semplice ma efficace per capire immediatamente l’impatto delle sue auto: se le persone non si voltavano sgranando gli occhi, lo stile non era attraente, perchè le Lamborghini dovevano emozionare non solo chi le guidava, ma anche chi assisteva al loro passaggio.

Organizzato dalla società di comunicazione Venetia Communication e Lamborghini Club Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio/Terre di Pisa, Confcommercio Provincia di Pisa e i patrocini dei comuni di Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, Ponsacco e grazie ad un marchio che è diventato leggenda, l'evento sarà una occasione straordinaria per comunicare e valorizzare l'eccellenze del territorio.

Tre giorni intensi, che culmineranno nella sfilata delle Lamborghini in Piazza dei Miracoli, sabato 6 luglio alle 10.30, in un ideale dialogo tra perfezione monumentale antica e 'miracolo' tecnologico contemporaneo.

Al Bull Days, tra le 50 Lamborghini, saranno presenti alcuni tra i modelli più esclusivi. Ci sarà una One-Off Murcielago unica al mondo dedicata a Bob Wallace, ingegnere, primo collaudatore di automobili Lamborghini, che ha lavorato sulla 350 Gt e sulla Miura a fianco di Ferruccio; una LM 002 soprannominata Lambo/Rambo perché è stata di proprietà di Sylvester Stallone; per i bambini sarà presente la Murcielago fedele riproduzione della Bat-Mobile del film il Cavaliere Oscuro.

Il programma

L'evento prenderà ufficialmente il via alle 17.30 di venerdì 5 luglio dal centro di Pontedera, dove le fantastiche auto del Toro, storiche e moderne, rimarranno esposte per la gioia del pubblico. A seguire la cena presso il Museo Piaggio. L'indomani 6 luglio, è in programma un doppio pit stop: alle 9.45 a Cascina e a seguire San Giuliano Terme, prima di approdare all'ombra della Torre. Da qui, il corteo dei capolavori della Casa del Toro riprenderà in direzione di Volterra, attraversando anche il comune di Ponsacco, con sosta all'Agrihotel Il Palagetto, prima del rientro a Pontedera alle 16.30. Alle 18.30 sfilata in centro a Pontedera, dopodiché il Bull Days si dirigerà verso le Officine Bocelli per la Cena di Gala.