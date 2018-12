'Le canzoni di Piero Ciampi a fumetti': mostra

Prorogata fino al 5 gennaio la mostra 'Le canzoni di Piero Ciampi a fumetti', inaugurata a Pisa lo scorso 1 dicembre con un'affollata festa-evento che ha visto la partecipazione degli autori e la musica di Tommaso Novi e Francesco Pecs, tra gli appuntamenti legati al Premio Ciampi, il concorso musicale giunto alla ventiquattresima edizione.

Nella suggestiva cornice dello Studio Gennai, storica galleria d'arte in via San Bernardo, nel contesto della mostra 'Bianco necessario' di Delio Gennai e Claudio Gaddini, un appuntamento ad ingresso gratuito, curato da Guido Siliotto, che coniuga musica e fumetti. Si sa che Piero Ciampi, oltre ad essere un poeta e un musicista, era anche un grande appassionato di arti figurative. E, chissà, forse oggi leggerebbe i graphic novel.

Allora ecco l'occasione per mettere a confronto le sue canzoni con l'arte di quattro tra le migliori matite in circolazione nel panorama del fumetto: Tuono Pettinato, Alice Milani, Fumettibrutti e Rachele Morris. Quattro sguardi intrepidi e assai differenti tra loro alla ricerca di una possibile trasposizione visiva delle parole e della musica dell'artista livornese. Tuono Pettinato (alias Andrea Paggiaro, Pisa, 1976) è fumettista, illustratore, autore e docente di Fumetto Umoristico all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Tra i principali riconoscimenti, il Premio Micheluzzi Nuove Strade al Napoli Comicon 2009, il Premio Boscarato come Autore Unico al Treviso Comic Book Festival, 2010 e 2014, e il Premio Gran Guinigi a Lucca Comics & Games 2014.

Per info: studiogennai@yahoo.it; info@premiociampi.it; 0586 /892984.