Le muse a Villa Alta

Domenica 22 settembre un pomeriggio con la musica e l’arte nella suggestiva cornice di Villa Alta a Rigoli. La villa ospiterà l’evento conclusivo della rassegna Muse Contemporanee e Note d’Arte organizzata dall’ associazione musicale Fanny Mendelssohn e realizzata grazie al prezioso contributo della Fondazione Pisa e della Camera di Commercio di Pisa.

Si parte alle ore 17.00 con l’inaugurazione di “/mù-sì-ca/ sostantivo femminile” una mostra fotografica di Sonia Golemme artista che ha pubblicato i propri lavori per numerose riviste e web-magazine italiane e internazionali.

Alle ore 18 in programma il concerto della pianista Sabrina Dente musicista vincitrice di numerosi concorsi internazionali che dopo aver tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero

(Madrid, Bordeaux, Sofia, New York, Repubblica Ceca, Belgio) si presenta al pubblico di questa rassegna con un programma incentrato sulle opere di Mozart e Chopin.

A seguire la presentazione del libro 'Gemelli Dentro' con l’autrice Simonetta Avesani già vincitrice con le sue precedenti pubblicazioni del secondo premio del concorso nazionale Le Muse. Al termine consueto brindisi con le artiste.

Muse Contemporanee e Note d’Arte ha il patrocinio del Comune di Pisa , Comune di San Giuliano Terme e del Comune di Calci, Terre di Pisa e Camera di Commercio. Altri partner della rassegna sono Unicoop Firenze Sezione Soci val Di Serchio e Versilia, La Voce del Serchio, Villa Alta e Dolight.

Biglietto (10 Euro). Si consiglia di prenotare visto il numero limitato dei posti, per informazioni cell. 347 6371189 - 347 8509620 e-mail: associazionefanny@gmail.com.





