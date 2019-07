'Le quattro stagioni di A. Vivaldi': concerto de I bei legami ensemble

'Le quattro stagioni' di Antonio Vivaldi, nella loro esecuzione completa ad opera della compagine da camera "I bei legami ensamble", diretta dal M° Pietro Consoloni.

Ne daranno esecuzione finalmente a Pisa, nel cuore della città, presso la Chiesa di San Michele in Borgo il prossimo 31 luglio ore 21.15, a ingresso libero.

Sarà una meravigliosa occasione per poter ascoltare un'opera di elevata arte e virtuosismo italiano. Un evento estivo da non perdere assieme ai giovani interpreti che compongono l'ensemble "I Bei Legami", che già ormai in molteplici occasioni ha dato prova di bravura e estro musicale.

I maestri Emanuele Luzzati e Alessio Mannelli ci regaleranno, come solisti, la loro interpretazione assieme a tutto il resto del gruppo, Maria Di Bella, Gabriele Ferdeghini, Debora Caretto, Tommaso Nicoli, Alberto Collareta e Pietro Consoloni (direttore).

Più informazioni sulla pagina web: https://ibeilegami.jimdo.com/chi-siamo/.

