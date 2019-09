'Le torri di Pisa': visita guidata

Una visita guidata dedicata alle case torri di Pisa: un viaggio attraverso le tecniche edilizie e i materiali da costruzione, accompagnato da informazioni storiche e topografiche sulla Pisa medievale. Al termine, un piacevole aperitivo sulla terrazza dello storico Royal Victoria Hotel, a base di prosecco e stuzzichini. Attraverso i quartieri storici di Santa Maria e San Francesco, verrà raccontata l’evoluzione delle tecniche costruttive dall’XI al XIV secolo, riscoprendo spazi e angoli dimenticati.

Come si costruiva una torre? Chi le abitava? Qual era il loro aspetto originario? Come lavorava un manovale del XII secolo? Come era strutturato un cantiere medievale? Queste ed altre le domande che troveranno risposta nel corso della visita guidata.

Ritrovo: ore 16,20 davanti alla Fontana dei Putti (Piazza del Duomo, Pisa). Prenotazione obbligatoiria entro il 18 settembre.

