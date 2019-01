'Le tre leggi': cena con delitto

Pianeta Terra - anno 2127. Un brillante scienziato e suo figlio conducono i più innovativi esperimenti nel campo della robotica, ma durante la diretta in neurovisione della presentazione dell’ultimo modello di robot umanoide un tragico imprevisto interrompe le trasmissioni.

Anche in una società all’apice del progresso scientifico per risolvere alcuni misteri serve l’intuito umano… il tuo!

Tra una portata e l’altra gli attori della compagnia metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica, ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine! I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

