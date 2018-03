Lega Navale Italiana: pubblicato il calendario eventi per la primavera-estate 2018

E' stato pubblicato il calendario delle manifestazioni organizzate dalla sezione di Pisa della Lega Navale Italiana, che allieteranno gli amanti del mare, e in particolare della vela, nella primavera-estate di quest'anno. La manifestazione di maggior rilievo è il 'Campionato Lega Navale Italia Pisa', avente lo scopo di promuovere l'integrazione fra le manifestazioni competitive e quelle ludico-sportive.

Il Campionato, che si svolge sotto l'egida della L.N.I. senza la necessità di certificati di stazza, avrà inizio il 19 maggio e terminerà il 6 ottobre e sarà articolato su 5 prove per complessive 8 giornate in mare: le ormai classiche Memorial Naldini, Trofeo Cavalieri di Santo Stefano/Memorial Poli, Trofeo Lions Marconi, Veleggiata 'IO/IO&TE/ IO&NOI', che si svolgeranno sul tradizionale 'giro dei fari' Marina-ShipLight-Luminella-Marina, e un inedito Rally Velico di Boccadarno, che sarà articolato in 4 prove: 3 veleggiate lungo costa e un 'giro dei fari' ridotto davanti a Marina di Pisa, cercherà di combinare l'andar per il mare a vela con un po' di sana competizione con l'allegria di ritrovarsi tutti intorno ad una tavola imbandita.

L.N.I. non dimentica chi ama veleggiare con una deriva e ad essi riserva il Trofeo L.N.I. regata di derive Dinghy 12", che si svolgerà il 25 agosto davanti a Marina di Pisa. Non è solo vela comunque: nel mese di giugno fornirà assistenza in acqua per le manifestazioni del Giugno Pisano: soci della L.N.I. con le loro barche e gommoni assicureranno il regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni in acqua organizzate dal Comune di Pisa.

Mese di giugno che terminerà con un weekend tutto dedicato al mare. Il 30 giugno e il 1° luglio, presso il Porto di Pisa, si svolgerà la manifestazione 'MareinFesta'. Due giornate fitte di conferenze, incontri, dimostrazioni, mostre, concerti ed eventi sportivi. Terminate le fatiche delle veleggiate, gli amanti del mare potranno godere delle prime calme giornate autunnali con il 13° Trofeo di Pesca alla Seppia, l'ormai classica gara di pesca alla seppia a coppie che si svolgerà nelle acque antistanti Marina di Pisa.

La stagione si concluderà il 21 ottobre con una grande festa di fine stagione presso la sede della L.N.I. Pisa di Viale D'Annunzio durante la quale sarà premiato, con coppe, targhe e altri premi, chi si è maggiormente distinto nelle varie manifestazioni: Campionato, ogni singola prova del Campionato, regata derive e gara di pesca.