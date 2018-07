LEGO® Tour 2018 a Pisa

Termina a Pisa il coloratissimo LEGO® Tour 2018 che nelle settimane passate ha toccato Torino, Napoli e Cattolica. Domenica 15 luglio dalle 11 alle 20 a Pisa presso le Logge dei Banchi, LEGO Italia, con il patrocinio del Comune di Pisa, farà divertire grandi e piccini con favolosi giochi pensati per tutte le età. Ingresso libero.

Uno spazio di 250 mq sarà suddiviso in quattro aree dedicate ai più piccoli con i mattoncini LEGO Duplo, agli esploratori dei ghiacchi con le nuove proposte LEGO City, alle ragazze che adorano le amiche di LEGO Friends e ai super Ninja che si vogliono mettersi alla prova con LEGO Ninjago.

I bimbi più piccoli troveranno ad attenderli dinosauri e fattorie LEGO DUPLO. Studiati apposta per le manine dei bimbi in età prescolare, i mattoncini LEGO DUPLO permetteranno di giocare con terribili T.Rex, tratti direttamente dal mondo di Jurassic World, o deliziosi animaletti tipici della fattoria. Inoltre le 'piscine' piene di mattoncini saranno perfette per dare vita a qualsiasi cosa l’immaginazione suggerisca.