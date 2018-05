'Lenny Kravitz Show' al Borderline Club

I 'The Strut' saranno ancora una volta sul palco del Borderline Club di Pisa.

A pochi giorni dall'uscita del singolo del nuovo album di Lenny Kravitz 'Raise Vibration', i The Strut tornano protagonisti al Borderline per la loro consueta carrellata di brani: tutte le hits più famose del cantante americano ma anche qualche chicca per i fans più accaniti.

Rock, funk, soul e tanto divertimento per una serata tutta da ballare e scoprire in compagnia di questa band toscana.

L'apertura locale è prevista alle 21, l'inizio del concerto alle ore 23, a seguito dj set fino a tarda notte. Ingresso libero.





Gallery